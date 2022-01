0 Facebook Gigi D’Alessio scrive ai fan e aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Grazie, ci vediamo presto” Spettacolo 8 Gennaio 2022 18:01 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio ha scritto un messaggio ai suoi fan per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute. Il cantante napoletano il giorno prima di Capodanno aveva comunicato a tutti di essere stato costretto all’isolamento in casa.

Come sta Gigi D’Alessio

Anche lui è stato colpito dal Covid-19, aveva annunciato la sua positività, spiegando di avere qualche sintomo influenzale ma di stare tutto sommato bene. L’isolamento l’ha trascorso nella casa napoletana che ha preso con la nuova compagna in dolce attesa, Denise Esposito. Non si sa se lei, considerate le sue condizioni, sia rimasta in casa con il cantante. Questo sabato pomeriggio Gigi D’Alessio ha comunicato di essere guarito: “Finalmente sono negativo”.

Il cantante napoletano ha condiviso un’immagine che lo ritrae fuori al balcone della sua meravigliosa casa a Posillipo la notte di Capodanno, a fargli da sfondo oltre i fuochi d’artificio dell’ultimo dell’anno, il meraviglioso panorama partenopeo. All’immagine che lo ritrae sorridente ha aggiunto un messaggio: “Capodanno l’ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: finalmente sono NEGATIVO! Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni, come sempre mi siete stati vicini come una famiglia. Ci vediamo presto!”. Il post di Gigi D’Alessio ha ricevuto molti like e commenti da parte dei fan che si sono compiaciuti della sua guarigione.

Il post di Gigi D’Alessio