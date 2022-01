Luca Sepe, come sta adesso: “Non riesco ad alzarmi, la polmonite mi fa stare molto male non respiro”

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute di Luca Sepe, lo speaker radiofonico di Radio Marte. Ricoverato al Cotugno da Napoli per il Covid 19, ha aggiornato i suoi fan.

Luca Sepe è molto amato e seguito e sono tantissimi i fan che chiedono costanti aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, soprattutto dopo che l’uomo ha dichiarato di stare molto male a causa del virus.

“Solo dopo mezzogiorno trovo la forza sufficiente per alzarmi…i miei polmoni si affaticano facilmente e riesco a stare solo per pochi minuti senza l’ossigeno ed uno di questi lo uso per dedicarvi questo mezzo sorriso e questo sorso di latte…sento le vostre preghiere e il vostro affetto…sembra vada un pizzico meglio. Dio Ci Benedica. “.