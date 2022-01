0 Facebook Come sta Luca Sepe, il video dall’ambulanza del cantante preoccupa i fan Spettacolo 1 Gennaio 2022 19:20 Di redazione 2'

Luca Sepe questo sabato pomeriggio ha annunciato sui social di stare molto male e di essere stato ricoverato in ospedale. Su Instagram, in una storia, ha condiviso un video in cui si riprende mentre è in ambulanza con una maschera dell’ossigeno.

Come sta Luca Sepe, il cantante ricoverato in ospedale

Qualche giorno fa il cantante aveva annunciato di avere il Covid-19. Oggi è arrivato questo messaggio che ha preoccupato non poco i suoi fan: “Sto molto male, sto andando in ospedale, pregate per me“. Poi è arrivato il video dall’ambulanza. In un primo momento alcuni utenti avevano ipotizzato che si trattasse di uno scherzo, ma il filmato su Instagram conferma il trasferimento di Sepe in ospedale.

Purtroppo le condizioni di Luca Sepe devono essere peggiorate da quando aveva detto di aver contratto il covid-19. L’immagine con la maschera d’ossigeno lascerebbe intendere che il cantante abbia bisogno di un supporto per la respirazione. Numerosi i messaggi da parte dei fan che gli stanno augurando buona fortuna e una pronta guarigione.

Il video in cui Luca Sepe annunciava di avere il Covid-19