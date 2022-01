0 Facebook Santiago De Martino innamorato di Napoli, le vacanze in città con papà Stefano Spettacolo 1 Gennaio 2022 16:42 Di redazione 2'

Santiago De Martino ha trascorso il capodanno a Napoli con il padre Stefano. Mentre la madre è in montagna con la piccola Luna Marì e la famiglia Rodriguez al completo, il bambino dopo Natale ha raggiunto il capoluogo campano.

Santiago De Martino in vacanza a Napoli con il padre Stefano

Qualche giorno napoletano per godersi non solo le bontà di questa città ma anche le sue bellezze. La vacanza del piccolo Santiago a Napoli sono state interamente documentate da Stefano attraverso le sue storie su Instagram. E il bel ballerino non ha voluto far perdere nulla al figlioletto. Dalla graffa di Ciro a Mergellina fino a una splendida gita in barca.

In una delle ultime pubblicazioni il bambino è al timone di una barca nel Golfo di Napoli. Santiago, dalle immagini pubblicate da Stefano De Martino, sembra essere davvero al settimo cielo. Sicuramente sarà stato felicissimo di trascorrere queste giornate con il suo papà e con i nonni paterni, che sarà andato a trovare a Torre Annunziata, comune di origine di De Martino. Ma la meravigliosa città partenopea ci ha messo il suo, non capita ovunque in pieno inverno di poter fare una gita in barca.