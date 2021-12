0 Facebook Belen Rodriguez sgrida Santiago con papà Stefano De Martino: “Non devi farlo, perché” Spettacolo 28 Dicembre 2021 15:24 Di redazione 1'

Molto ironiche e con qualche sgridata le chat di Belen Rodriguez. L’argentina ha scritto al figlio e ha pubblicato lo screen della chat con lui e della videochiamata. Cosa voleva la showgirl?

Belen Rodriguez sgrida Santiago con papà Stefano De Martino

Ebbene erano le 23 e il figlio, insieme al papà Stefano De Martino, doveva andare ancora a letto. In pratica i due genitori crescono il ragazzino con le stesse regole, ma non semplice portarle avanti e tenere testa a Santi.

Mamma Belen però non ci sta! Mentre l’argentina è in montagna con la famiglia el figlia Luna Marilyn per le feste di Capodanno, Santiago è con il papà per trascorrere le festività dopo aver passato il Natale con la mamma.