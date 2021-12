0 Facebook Stefano De Martino con il figlio Santiago a Napoli: Belen a Capodanno con la piccola Luna Marì Spettacolo 27 Dicembre 2021 14:07 Di redazione 1'

Come passano le vacanze la famiglia Rodriguez? Mentre Belen si trova in montagna con tutta la famiglia e la piccola Luna Marì, pare questa volta si assente Antonino dopo le vacanze di Natale insieme. Il piccolo Santiago è tra le braccia di papà Stefano.

Dalle stories e foto del conduttore napoletano si vede chiaramente che adesso i due sono a Napoli mentre l’argentina si trova in montagna con il resto della famiglia. Vacanza di Capodanno da separati insomma con i bambini divisi tra le due famiglie. E’ probabile che Luna Marì non sia con papà Antonino perché è troppo piccolina e ha bisogno della presenza della mamma.

Ebbene intanto Stefano si trova a Napoli per il debito del suo ultimo programma “Bar Stella”. In una conversazione con l’ANSA De Martino ha rivelato: “Saremo in onda per quattro martedì dal 28 dicembre alle 22.50 dalla sede Rai di Napoli: un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni. Il titolo è un omaggio al locale del nonno, anzi in verità fu aperto dal mio bisnonno nel 1922 Don Michele a Torre Annunziata”.