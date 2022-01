0 Facebook Feriti a Capodanno: uomo perde un occhio e bambino di 21 mesi ustionato a Sarno Salerno 1 Gennaio 2022 13:34 Di redazione 1'

Continua a salire il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno. In provincia di Salerno tre persone sono rimaste ferite, tra cui anche un bambino di appena 21 mesi, a causa dei petardi che abitualmente si esplodono l’ultimo dell’anno.

Bilancio feriti di Capodanno nel Salernitano, c’è anche un bambino piccolo

L’incidente più grave è avvenuto in provincia di Napoli, dove un uomo di 47 anni, originario di Carbonara di Nola ha perso un occhio. Sempre a Sarno sono state soccorse altre due persone: si tratta di un giovane che ha riportato una prognosi di dieci giorni per le ustioni dovute all’esplosione di un petardo e un bambino di 21 mesi che e’ stato medicato per una lieve ustione provocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni.

Bilancio dei ferito a Napoli e Provincia

Il bilancio dei feriti, quindi, e’ in linea con l’anno scorso quando si registrarono due feriti nel Salernitano. Tra Napoli e provincia, invece, i feriti sono nove. Nel capoluogo campano un uomo di 40 anni di origini srilankesi, poco prima della mezzanotte, è stato colpito da un proiettile vagante.