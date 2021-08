0 Facebook Michelle Hunziker ‘offesa’ con sua figlia Aurora: “Sei incinta e non me lo dici?!” Michelle Hunziker offesa con sua figlia Aurora. Lo scambio di battute attraverso le storie pubblicate sui social. Fan impazziti Spettacolo 5 Agosto 2021 16:37 Di redazione 1'

Dai sospetti al gossip, fino allo scherzo. Un siparietto social che ha tenuto i fan con il fiato sospeso, ha avuto come protagoniste Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Entrambe le donne sono incinte?

Il sospetto c’è stato tempo fa, il gossip ha avuto inizio da quando Diva e Donna ha pubblicato un articolo scrivendo: “Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora e io tutte e due in dolce attesa“.

Michelle Hunziker offesa con sua figlia Aurora

Per questo la Hunziker si è rivolta in questo modo alla figlia dando vita allo scherzo (al siparietto appunto): “Aurora, devo dirti che sono veramente molto molto offesa con te. Perché tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto di essere incinta insieme a me!“.

Fino ad ora non ci sono state conferme ma solo smentite. Per quanto riguarda Aurora, la giovane è ufficialmente fidanzata con Goffredo Cerza. I due ragazzi stanno ormai insieme da due anni.