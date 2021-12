0 Facebook Scooter contro Suv nel Casertano, muore uomo di 45 anni: per la vittima non c’è stato scampo Cronaca 30 Dicembre 2021 13:54 Di redazione 1'

Incidente prima della fine del 2021, ancora sangue sulle nostre strade in Campania. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un terribile scontro che non gli ha lasciato scampo. Viaggiava a bordo del suo scooter sulla Provinciale 217 quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si è schiantato contrato un Suv.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto per il 45enne non c’era più nulla da fare. La vittima, C.S., era di nazionalità straniera. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sulla salma della vittima è stato disposto l’esame autoptico. Da chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.