Donna si toglie la vita all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, impiccata con filo caricabatteria
Cronaca
30 Dicembre 2021

E’ accaduto questa mattina, una donna ricoverata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta, si è tolta la vita all’interno del noscomio. La paziente, ricoverata nel reparto di Medicina d’Urgenza, è stata trovata senza vita.

Donna si toglie la vita nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

Si era impiccata con il filo del caricabatterie di un cellulare. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Caserta, al momento l’ipotesi seguita è quella del gesto estremo. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

La vittima aveva 70 anni, non si conoscono i motivi che l’avrebbero spinta all’estremo gesto. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in ospedale.