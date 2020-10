0 Facebook Serena Autieri e la relazione con Gabriel Garko, l’attrice sbotta: “Svilente parlare di questo” News 14 Ottobre 2020 18:23 Di redazione 1'

Dopo il coming out pubblico di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, in tanti si sono chiesti cosa fossero state le sue relazioni passate con le donne. L’attore in diverse interviste ha spiegato che si trattava di storie organizzate a scopi pubblicitari, spiegando così come avesse finto fino al momento della dichiarazione in tv.

Serena Autieri e la relazione con Gabriel Garko

Tra i presunti flirt passati con Garko, ai tempi de L’Onore e il Rispetto, si era vociferato di una relazione con Serena Autieri. L’attrice napoletana intervistata per Oggi è un altro giorno, programma su Rai 1, alla domanda su una sua relazione passata con l’attore ha risposto in modo diretto.

Innervositasi anche un po’, ha detto: “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare“.