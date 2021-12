0 Facebook Carlotta, uccisa da un malore a 17 anni: è successo improvvisamente: “Vi chiedo rispetto” Cronaca 30 Dicembre 2021 16:06 Di redazione 1'

Carlotta Cozzi è morta a 17 anni in seguito a un malore improvviso. La ragazza si sarebbe sentita male in casa e trasporta urgentemente con eliambulanza in ospedale per un intervento chirurgico d’urgenza. Nulla da fare però.

Poche ore dopo il ricovero la 17enne di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, è morta in ospedale lo scorso mercoledì mattina. La sorella Valentina ha dato la notizia: “Purtroppo Carlotta non ce l’ha fatta e ci ha lasciati. Vi chiedo rispetto per il nostro lutto. Il funerale sarà venerdì pomeriggio. Grazie a tutti per le preghiere”.

Sotto choc amici e parenti che ricordano Carlotta come una ragazza solare e piena di vita.