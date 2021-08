0 Facebook Aurora Ramazzotti a tutto spiano sui rapporti intimi: “Se ti piace nell’orecchio va bene” Spettacolo 29 Agosto 2021 15:39 Di redazione 1'

Aurora Ramazzotti si è improvvisata sessuologa su Instagram. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si è divertita a rispondere alle domande sui suoi followers, rispondendo anche alle domande più piccanti.

Aurora Ramazzotti parla di sesso

La piccola Ramazzotti si è già fatta conoscere per la sua spontaneità e anche in materia di sesso non si è tirata indietro. Quando le è stato chiesto se per lei sarebbe peccato masturbarsi, ha risposto: “Assolutamente sì…rischi che poi il sesso ti piaccia!”.

Poi le hanno domandato: “Sesso anale sì o no”. E anche qui Aurora ha risposto a tono, dimostrandosi molto aperta sull’argomento: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”.