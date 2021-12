0 Facebook Dalma Maradona ricorda Hugo, il messaggio per lo zio scomparso commuove News 28 Dicembre 2021 16:06 Di redazione 1'

La scomparsa di Hugo Maradona ha chiaramente devastato la sua famiglia. Nonostante dissapori e liti familiari, avvenute dopo la morte di Diego, il dolore di una perdita è sempre molto grande. Se per ora Diego jr e Gianinna non hanno detto nulla sul lutto che ha colpito la loro famiglia, Dalma ha voluto ricordare lo zio scomparso.

Il messaggio di Dalma Maradona per lo zio Hugo

La figlia di Diego Maradona ha condiviso un’immagine di Hugo Maradona in una delle sue storie Instagram e ha scritto: “Riposa in pace zio, un abbraccio infinito a Nicole, Thiago e Meli”. Una scomparsa improvvisa, a causa di un infarto fulminante che non ha lasciato scampo al fratello del campione argentino.

A un anno dalla sua scomparsa, un altro lutto dunque colpisce la famiglia Maradona. Hugo aveva 52 anni e viveva da anni a Napoli, nella zona Flegrea. E’ proprio nella sua abitazione che è stato colpito da un arresto cardiaco. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto far altro che accertare il decesso.