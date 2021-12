0 Facebook Com’è morto Hugo Maradona, a un anno dalla scomparsa di Diego: addio al fratello Sport 28 Dicembre 2021 12:43 Di redazione 1'

Hugo Maradona è morto questo martedì mattina poco alle 11.50. Il fratello del grande Diego si è spento a un anno dalla sua scomparsa. Sembra essere un destino condiviso quello dei due fratelli Maradona.

Com’è morto Hugo Maradona

Il fratello di Diego Maradona è morto all’età di 52 anni nella sua abitazione napoletana nella zona Flegrea, a Monte di Procida. Colto da un arresto cardiaco in casa, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Fratello minore del campione argentino, aveva anche lui intrapreso la carriera calcistica e quando aveva 18 anni fu acquistato dal Napoli.

Hugo Maradona era molto legato a Diego, dopo la sua morte aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul fratello e sulla volontà di conoscere la verità sul suo decesso. Portato via da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. La notizia del decesso di Hugo ha sconvolto l’intera comunità. Proprio in occasione dell’anniversario della morte del fratello aveva parlato dei suoi rapporti con lui e aveva lanciato accuse al nipote Diego Jr, con cui ultimamente i rapporti si erano inclinati.