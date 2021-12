0 Facebook E’ morto Hugo Maradona, a un anno da Diego si è spento anche il fratello News 28 Dicembre 2021 12:34 Di redazione 2'

Lutto a Napoli dove questa mattina è morto Hugo Maradona. Il fratello dell’indimenticabile Diego, scomparso un anno fa il 25 novembre 2020 in Argentina, è stato stroncato da un arresto cardiaco avvenuto poco prima di mezzogiorno nella sua casa di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che purtroppo hanno potuto solo costatarne il decesso.

La carriera

Hugo era il fratello minore di Diego ed anche lui giocava a calcio già da giovanissimo. Tanto che appena maggiorenne venne acquistato dal Napoli che era appena diventato campione d’Italia. La società azzurra, tuttavia, lo mandò in prestito all’Ascoli, giocando persino contro suo fratello Diego. Ma successivamente la sua carriera calcistica lo vide andar via dall’Italia con esperienze in: Spagna, Austria e Giappone. A fine carriera, tuttavia, decise di tornare a Napoli dove ancora oggi viveva nella zona dei campi flegrei.

Ora potrà riabbracciare Diego

“Diego mi manca molto – aveva raccontato Hugo al quotidiano sportivo Tuttosport nel corso del primo anniversario della scomparsa del Diez -. Mi mancano le sue telefonate, mi manca sentire la sua voce. Mi rassicurava parlare con lui: è la cosa che più mi manca. Ogni sera ci penso e mi commuovo. E poi mi manca com’era lui, la sua schiettezza, il suo dire le cose senza peli sulla lingua: quello che pensava, lo diceva. Qualcuno lo amava, qualcuno lo criticava anche per questo suo carattere. Per me era semplicemente sincero“.

LEGGI ANCHE: COM’E’ MORTO HUGO MARADONA