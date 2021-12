0 Facebook Morte Hugo Maradona, le parole del fratello prima di morire: “Vi devo dire che è più forte di me” Cronaca 28 Dicembre 2021 16:41 Di redazione 1'

Dopo un anno dalla morte di Diego Maradona, anche il fratello Hugo è venuto a mancare. In un’intervista l’ex campione argentino aveva detto: “Hugo è più forte di me”, svelando un retroscena che non tutti conoscevano.

A causa di un arresto cardiaco Hugo Maradona si è spento a 52 anni. Anche lui aveva giocato a calcio in Italia e in squadre come Argentinos Juniors, Rapid Vienna, Rayo Vallecano e quella dell’Ascoli che lo prese dal Napoli nel 1987. Arrivò nella squadra a azzurra proprio grazie a Diego che non poterlo tesserarlo a causa del limite del numero di stranieri da poter tesserare.

Morte Hugo Maradona: le parole del fratello Diego

Il Napoli quindi cedette Hugo all’Ascoli. “Vedrete diventerà più forte di me”. Diego lo ha voluto con sé in Italia ma anche con la nazionale, anche se hanno giocato insieme solo in gare non ufficiali. Hugo, ha sempre avuto un pensiero per il fratello, a un anno dalla scomparsa ha detto: “Mi manca tanto, penso a lui ogni giorno”.