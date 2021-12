0 Facebook Morte Hugo Maradona: “Non ha retto alla scomparsa del fratello Diego” News 28 Dicembre 2021 18:32 Di redazione 2'

Massimo Vignati, considerato il fratello napoletano di Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare Hugo, scomparso questo martedì mattina all’età di 52 anni a causa di un infarto. “Hugo era nato in Argentina, ma come Maradona era un napoletano vero e proprio”.

Il ricordo per Hugo Maradona

Il figlio della governante del Pibe de oro Lucia e del custode degli spogliatoi dello stadio San Paolo, Saverio, ha spiegato che secondo lui Hugo Maradona è morto anche per il dolore della morte del fratello: “Hugo e’ morto anche perche’ non ha mai superato il lutto per la perdita del fratello – ha dichiarato all’AGI Massimo – una fine cosi’ dolorosa, un legame spezzato all’improvviso. Anche se e’ andato via il corpo e non l’anima e di questo ne parlavamo sempre”.

Vignati ha poi ricordato momenti vissuti sia con Diego che con Hugo Maradona: “L’autista Gianni poi lo riaccompagnava a casa, anche a notte fonda. Mia madre la chiamava mamma’, come faceva Maradona e io, come per Diego, ero un fratello. Noi eravamo una famiglia con undici fratelli. Diego era il dodicesimo e Hugo e il tredicesimo”.