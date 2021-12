0 Facebook È morto Pierluigi Cerbo, è lutto nel Casertano per la scomparsa del giovane artista È morto Pierluigi Cerbo. La triste notizia che ha sconvolto l'intera comunità di Pietramelara. Tanti i messaggi d'affetto per lui Cronaca 28 Dicembre 2021 21:25 Di redazione 1'

Una brutta notizia ha colpito la provincia di Caserta. In particolare la comunità di Pietramelara. È infatti deceduto Pierluigi Cerbo, giovane artista conosciuto e voluto bene da tutti.

Come riportato da EdizioneCaserta, Cerbo soffriva di una grave malattia che non gli ha dato scampo. Fino al tragico epilogo, Pierluigi ha combattuto come un leone per la vita.

È morto Pierluigi Cerbo

Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia: “Ciao Pierluigi Cerbo……grazie per aver donato alla nostra Associazione il tuo estro, la tua fantasia, la tua Arte! Non ci sono parole che possano consolare il dolore immenso della tua cara famiglia. Un’altra giovane vita portata via…..porgiamo le nostre sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve“.