0 Facebook La figlioletta va a svegliare il padre, Francesco Lelli trovato morto a 42 anni nel letto Cronaca 28 Dicembre 2021 18:08 Di redazione 1'

La figlia era andata a svegliarlo come faceva ogni mattina, ma purtroppo questa volta ha trovato il suo papà morto. E’ avvenuto in un appartamento di Pineto, in provincia di Teramo, dove una bambina di 10 anni era entrata nella stanza del padre per salutare i genitori. La madre ha subito risposto, mentre l’uomo non ha dato alcun cenno.

Francesco Lelli muore nel sonno a 42 anni

La moglie, vedendo il marito privo di sensi, ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La notizia è stata riportata dal Corriere Adriatico. La vittima si chiamava Francesco Lelli e aveva 42 anni.

Il pm di turno dopo un primo esame esterno sulla salma, ha firmato per la restituzione della salma, constatando la morte naturale come causa del decesso. Tante le persone accorse ai funerali di Francesco Lelli, un giovane papà benvoluto dall’intera comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio per ricordarlo.