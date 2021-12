0 Facebook Federico Fashion Style, parla la moglie per la prima volta: “Non tollero tutto ciò. Essere sua moglie è impegnativo” Spettacolo 28 Dicembre 2021 17:12 Di redazione 1'

Federico Fashion Style è da sempre al centro del gossip. Divenuto famoso per essere l’hair stylist delle star, dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle si è tornati a parlare della sua identità sessuale.

Parla la moglie di Federico Fashion Style

Bersagliato da diversi attacchi, Federico Fashion Style ha più volte risposto alle critiche spiegando di essere etero e che la sua immagine non ha nulla a che vedere con la sua identità sessuale. Questa volta sulla questione è intervenuta per la prima volta la moglie, Letizia Porcu.

Chi è la moglie di Federico Fashion Style

La compagna di Federico Fashion Style si è sfogata in un’intervista per il settimanale Vero, spiegando che gli attacchi al marito sono in primis contro di lei: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina”, queste le sue parole. Poi ha aggiunto: “Essere sua moglie è molto impegnativo“.