0 Facebook Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style: “Pessimo personaggio dello spettacolo” Spettacolo 7 Novembre 2021 09:52 Di redazione 2'

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Federico Fashion Style nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. La giornalista, che siede sul bancone della giuria, ha fatto al parrucchiere dei vip una bella ramanzina, accusandolo di non essere un buon personaggio dello spettacolo.

Cosa è successo tra Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli

“Il tuo problema è che tu uscirai di qui magari anche vincitore, sarai riconosciuto come un ottimo ballerino ma anche come un pessimo personaggio di spettacolo. Io non critico il tuo ballo ma cosa trasmetti. Di te non ho capito nulla, sei il personaggio più impenetrabile di tutti quelli passati in tutte le edizioni di sempre di Ballando con le stelle”, queste le parole di Selvaggia Lucarelli.

Federico Fashion Style sotto accusa a Ballando con le Stelle

Un pensiero che chiaramente non è piaciuto a Federico Fashion Style che è rimasto un po’ turbato da un commento tanto forte e diretto. Ma la Lucarelli non si è scoraggiata e rincalzato la dose: “Tu non racconti nulla di te stesso. Questo è un programma televisivo e il tuo controllo continuo ti castra. Io vorrei sapere chi sei? Se tututti i concorrenti fossero come te sarebbe un disastro. Secondo me ti stai risparmiando un po’, sul ballo niente da dire (…)”.

Dopo essere rimasto in silenzio ad ascoltare, Federico ha risposto alla Lucarelli: “Vieni un giorno intero con me e vedrai chi sono”. Selvaggia sembrerebbe che abbia accolto l’invito. Nonostante le parole che potrebbero essere sembrate molto dure, probabilmente la sua intenzione era quella di spronare il parrucchiere dei vip a tirare fuori il suo carattere.