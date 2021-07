0 Facebook Napoli, è polemica per l’inaugurazione del salone di ‘Federico Fashion Style’: “Chi lo ha autorizzato” Polemica per l'apertura a Napoli del salone di Federico Fashion Style. "Chi ha autorizzato il passaggio dell'auto nella zona pedonale?" Spettacolo 17 Luglio 2021 13:46 Di redazione 1'

Ha inaugurato il proprio salone a Napoli, nel quartiere Vomero, la scorsa settimana ed è già polemica. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è al centro di una bufera sollevata dal Forza Italia.

Come riportato da Il Mattino, il coordinatore cittadino del partito Fulvio Martusciello ha dichiarato: “Chi ha dato l’autorizzazione per entrare con l’auto nella zona pedonale di via Scarlatti al parrucchiere che si trova li?“.

“Sui social rimbalzano le immagini della macchina che entra nella zona pedonale e la “star” che si alza, per salutare la folla osannante – ha affermato Martusciello – Ma che città stiamo diventando, in cui diventa personaggio uno così, consentendogli di arrivare fin sotto la Coin? Spero di sapere presto chi ha firmato questa autorizzazione“.