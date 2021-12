0 Facebook Napoli, lutto nel mondo del turismo: “Oggi è un giorno triste” Cronaca 26 Dicembre 2021 16:37 Di redazione 2'

Lutto nel mondo del turismo partenopeo dove nelle scorse ore è venuto a mancare Ciro Mainini: già presidente dell’unione Nazionale Pro Loco di Napoli.

Oggi sono in tanti a ricordare l’ex presidente dell’Unipli di Napoli che è stato in carica per ben 10 anni, dal 2010 al 2020 fino al passaggio di consegna avvenuto solo lo scorso febbraio. Aveva pertanto preso parte ed operato a tantissimi eventi culturali registrati negli ultimi anni nell’area della città metropolitana di Napoli, come quello in foto dove si vede una delle tante inaugurazioni, avvenuta qualche anno fa, in cui taglia il nastro con l’ex sindaco di Palazzo San Giacomo, Luigi De Magistris.

La triste notizia

A dare la triste notizia sono stati gli stessi colleghi della Pro Loco Hercvlanevm.

“Oggi – scrivono gli operatori turistici della città degli scavi – è un giorno triste per le pro loco della provincia di Napoli: ci ha lasciati Ciro Mainini, presidente Provinciale Unpli Napoli dal 2010 al 2020. A tutti i suoi familiari le nostre sentite condoglianze”.

Sulla stessa scia di ricordo ci sono anche gli operatori della Pro Loco Cimitile “Città delle Basiliche Paleocristiane”. “Con profondo dispiacere – scrivono oggi sui social – apprendiamo la notizia della perdita del caro Ciro Mainini, già presidente dell’unpli Napoli, siamo vicino alla famiglia in questo triste momento”.