0 Facebook Napoli, terribile incidente alla vigilia: “Quella strada sta diventando un incubo” Miano 24 Dicembre 2021 15:35 Di redazione 2'

Ancora un terribile incidente, ancora in via Miano, nelle vicinanze del parco di Capodimonte a Napoli, dove questa mattina si è registrato un uno scontro tra automobili alla vigilia del Natale. Al momento sembrerebbe che non ci siano feriti mentre sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con un’ambulanza. Insieme a tanti cittadini presenti sul luogo che hanno provato a dare il loro supporto.

La denuncia: “Speriamo non ci siano vittime”

A denunciare l’accaduto è stato il consigliere comunale di Palazzo San Giacomo, Gennaro Acampora. “Di nuovo l’ambulanza – scrive Acampora – speriamo che non ci siamo vittime ulteriori causate da incidenti. Bisognerà continuare ad avere la massima attenzione, facendo restare una luce su questa assurda vicenda”.

Il caso: “In questo periodo sta diventando un incubo”

Il sinistro di oggi, tristemente, si è registrato nello stesso tratto stradale dove solo lo scorso 29 novembre era stato investito il giovane Adrian Olmo. Morto ad appena 27 anni dopo che, mentre era intento ad attraversare sulle strisce pedonali, un’autovettura che viaggiava a velocità elevata l’ha letteralmente alzato in aria. Ponendo fine alla sua vita nel modo più assurdo ed atroce. Così, anche oggi a poche ore dalla gioia del Natale la strada che costeggia il bosco di Capodimonte diventa teatro, nuovamente, di un brutto incidente stradale.