Auto si ribalta a Napoli, 118 e pompieri sul posto: “Ci sono feriti”

San Giovanni a Teduccio 26 Dicembre 2021

Un terribile incidente stradale si è consumato all’alba di questa mattina nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Protagonisti 4 giovani ragazzi che, probabilmente, rientravano a casa dopo la serata di Natale.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto sul Corso San Giovanni a Teduccio, in prossimità con l’inizio dell’arteria stradale partenopea di via Marina. L’auto, dove viaggiavano i giovanissimi, 2 ragazzi e 2 ragazze – stando alle prime ricostruzioni – si sarebbe in parte ribaltata andando a schiantarsi contro il marciapiede. Parte del vetro anteriore della vettura – completamente danneggiato – è finito in strada, mentre un cartello della segnaletica automobilistica è letteralmente stato sradicato dall’auto della macchina ed è rimasto sulla carreggiata.

“Ci sono feriti”

Sul posto sono così sopraggiunti i vigili del fuoco seguiti da due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai quattro feriti.

“Povere persone, è Natale” ha urlato un residente al momento dell’arrivo dei soccorsi, riprendendo gran parte della scena e postandola, in un secondo momento, sul social TikTok. “Una ragazza è stata portata al pronto soccorso perché aveva perso un labbro” ha spiegato lo stesso testimone. Mentre, per quello che si osserva dalle immagini, gli altri tre giovani avrebbero riportato solo lievi lesioni.