Dramma alla vigilia a Napoli. Avverte malore alla guida: morto automobilista Cronaca 24 Dicembre 2021 17:59

Dramma della vigilia a Napoli. L’uomo che era stato protagonista di un brutto incidente stradale questa mattina in via Miano non ce l’ha fatta: è morto a seguito di un malore che l’ha portato a perdere il controllo della vettura. La tragedia si è consumata prima di pranzo nella zona di Capodimonte quando, l’automobilista, ha invaso la corsia opposta finendo per urtare una vettura proveniente dall’altro senso di marcia.

A prestare i primi soccorsi, vista la gravità della situazione, sono stati alcuni cittadini che hanno tentato di portare l’uomo fuori dall’abitacolo. Mentre, in contemporanea, sopraggiungeva l’ambulanza dei sanitari. Con buone probabilità intervenuta grazie proprio alla segnalazione di alcuni passanti che si trovavano in via Miano al momento della tragedia.

La tragedia

Secondo le primissime ricostruzioni non ci sarebbero feriti mentre, per l’uomo, come riporta Fanpage.it, non è noto ancora il motivo del decesso. Avvenuto a seguito dello scontro di oggi nelle vicinanze dell’incrocio di Porta Piccola. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Municipale del reparto infortunistica stradale.