Donna Imma presenta il villaggio di Natale in un video: "Come in una favola" Spettacolo 17 Dicembre 2021

Il Natale è arrivato all’hotel La Sonrisa, donna Imma Polese e don Matteo hanno presentato i maestosi addobbi natalizi che adornano le sale del Castello. Come accade per i matrimoni, anche per i decori la famiglia Polese è stata larga di maniche, ricreando un vero e proprio villaggio di Babbo Natale.

Il villaggio di Natale al Castello delle Cerimonie

Un’atmosfera magica che accoglierà tutti gli ospiti della Sonrisa che parteciperanno alle feste e alle cerimonie nel periodo di Natale. Dalla slitta con le renne, ad alberi di Natale colorati, fino a Babbi Natale giganti, in ogni stanza del Castello fatato si respira aria natalizia. Donna Imma e il marito, come due perfetti anfitrioni hanno mostrato in video i decori sparsi per le varie sale di questo amato luogo.

“Proprio come in una favola. Vivi tutta la magia del Natale nel nostro magnifico Castello delle Cerimonie“, questo il messaggio allegato a un video pubblicato sulla pagina Instagram della Sonrisa. Il post ha ricevuto molti like e commenti, segno di quanto sia un luogo amato dal pubblico. La Sonrisa, dunque, è pronta ad accogliere le feste di Natale e tutti gli ospiti che hanno scelto il Castello per il loro giorno speciale.

Il video dalla Sonrisa

Le immagini degli addobbi di Natale alla Sonrisa