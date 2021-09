0 Facebook Come organizzare un matrimonio al Castello delle Cerimonie: l’iter da seguire per gli sposi Spettacolo 29 Settembre 2021 12:46 Di redazione 2'

Sono tantissime le richieste delle persone che vogliono organizzare un matrimonio al Castello delle Cerimonie. Per poterlo fare bisogna seguire un iter ben preciso che ha proposto donna Imma Polese. Sono sempre di più le coppie che, attratte dal programma, decidono di festeggiare proprio a La Sonrisa.

Come organizzare un matrimonio al Castello delle Cerimonie

Il successo del programma è stato costante in questi anni e tantissimi sono stati gli artisti che si sono esibiti alle feste: dai neomelodici ai cantanti del passato come Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Soprattutto quando era ancora invita don Antonio Polese, il livello di vip e ospiti era sempre elevato.

Il grande risultato in termini di ascolti ha stuzzicato l’interesse di numerose coppie che, ora, premono per riuscire a vivere nel Barocco del Grand Hotel il giorno più bello della loro vita. Il format de Il Castello delle Cerimonie è nato dopo la morte del Boss nel 2016. Al di là del costo per organizzare un matrimonio in questa struttura, c’è proprio una procedura da seguire.

Come partecipare al Castello delle Cerimonie

Ma come partecipare per un’eventuale cerimonia all’interno del Castello? Basta compilare un form online sul sito di Real Time, inserendo tutti i dati con l’evento da festeggiare (matrimonio ma non solo) e poi aspettare (e in questo caso sperare) una chiamata dalla redazione del programma. Necessaria anche l’iscrizione sul sito della produzione.