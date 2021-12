0 Facebook Cavallo trainato sull’asfalto da uno scooter nel Napoletano: “Indegno ed inumano” Casoria 17 Dicembre 2021 15:09 Di redazione 1'

Vergogna a Casoria, comune alle porte di Napoli, dove un uomo è stato ripreso mentre portava a “spasso” un cavallo nel bel mezzo della strada, in via Stadera. Il tutto mentre, il sedicente padrone, lo teneva al guinzaglio mentre contemporaneamente, guidava il suo scooter. A denunciare l’accaduto è stato direttamente un cittadino che ha segnalato il caso al consigliere regionale dei verdi, Francesco Emilio Borrelli.

“Trainare in questo modo gli animali – spiega Borrelli in una nota congiunta insieme a Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e Francesca Imbaldi, coordinatori di Europa Verde per l’area nord di Napoli – oltre che ad essere vietato dalla legge è qualcosa di veramente indegno ed inumano, certa gente non ha il minimo rispetto per gli animali, questi addirittura portano a spasso un cavallo per strada tenendolo legato con una corda mentre loro viaggiano è in scooter.

“Abbiamo proceduto ad inviare il filmato alle autorità – chiariscono – e sporgere denuncia. Continueremo batterci fino a che gli animali non saranno davvero rispettati e tutelati. Occorre una rivoluzione giuridica ma anche e soprattutto culturale”.