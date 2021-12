0 Facebook Dolore a Salerno per la morte di Carmine Novella, l’ultimo messaggio al figlio: “Vi amo” Spettacolo 17 Dicembre 2021 13:59 Di redazione 1'

Una brutta notizia per la comunità di Salerno, la scomparsa di Carmine Novella. Ex capitano della Polizia Municipale. Deceduto a causa di un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e la forza con le quali ha combattuto questa battaglia, purtroppo non ce l’ha fatta.

Lacrime a Salerno per la scomparsa Carmine Novella

La notizia della morte di Carmine Novella è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano l’uomo. In molti lo ricordano come ‘il capitano buono’, un grande professionista, un uomo di sani principi.

I funerali di Carmine Novella si terranno sabato 18 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Salerno. Soltanto sei giorni fa aveva augurato tanto amore al figlio Fabio e alla nuora: “Oggi sono uscito dall’ospedale, cara Mariangela, e voglio augurarti un buon compleanno, con il grande amore che vi unisce – te e e mio figlio – e che lo sia per tutta la vita. Vi amo“, parole che lette oggi addolorano ancora di più.