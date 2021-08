0 Facebook Davide Gaetano torna a lavorare alla Sonrisa, la foto sui social fa impazzire i fan News 29 Agosto 2021 12:46 Di redazione 2'

Davide Gaetano dopo aver lasciato la Svizzera è tornato a lavorare alla Sonrisa, il gigante buono del Castello delle Cerimonie ha fatto rientro a ‘casa’. L’immagine in compagnia di zio Sabatino Polese con il commento “E’ ritornato tra le braccia di zio Sabatino al Castello” ha fatto letteralmente impazzire i fan del programma televisivo di Real Time.

Davide Gaetano torna al Castello delle Cerimonie

Contattato da Vocedinapoli.it, Davide ha confermato di essere tornato a lavorare alla Sonrisa, il luogo dove ha trascorso molti anni della sua vita. Era partito alla volta della Svizzera, dove aveva trovato un nuovo impiego in un ristorante. Non ha resistito, però, alla lontananza dalla sua famiglia e dalla sua amatissima città.

L’esperienza in Svizzera, aveva raccontato, gli è servita a capire tante cose. In un post, salutando i nuovi colleghi, aveva scritto: “Ad oggi non so il futuro cosa mi presenterà ma so di certo che riabbracciare la famiglia sarà la prima cosa che farò. Grazie per il vostro sostegno nei miei momenti di malinconia (pioggia inclusa) e grazie per il vostro affetto”.

Sono stati mesi difficili per il gigante buono del Castello, che ha dovuto fare i conti con la mancanza della propria famiglia e con un paese per lui nuovo. Davide non si è perso d’animo e ha lavorato duro, conquistando la clientela con il suo sorriso buono. Adesso, però, è tempo di tornare dagli ospiti della Sonrisa e dalla grande famiglia Polese. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, il Castello delle Cerimonie non sarebbe stato lo stesso senza di lui.

La foto di Davide Gaetano con zio Sabatino