Dramma in Campania, l'auto sbanda e si schianta. Gianmarco muore a soli 23 anni: "Non ci sono parole" Avellino 13 Dicembre 2021

Dramma in Campania dove questa notte a seguito di un gravissimo incidente, tra Cervinara e San Martino Valle Caudina, ha perso la vita Gianmarco Bracco. Il giovane 23enne, originario dell’Irpinia, avrebbe perso il controllo della sua vettura, una fiat 500 bianca, per colpa dell’asfalto ghiacciato che l’ha fatto carrambolare contro un muro.

La tragedia

La tragedia si è consumata questa notte, intorno alle 2. Quando il giovane ha perso il controllo della sua vettura. Vano l’intervento, repentino, dei sanitari del 118 di Cervinara che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 23enne che non è riuscito neanche ad arrivare all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Al momento, tuttavia, le dinamiche dle sinistro sono ancora da accertare. Sul posto, infatti, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia del locale comando.

Il ricordo

“Quando la vita non sorride più ad un ragazzo di soli 23 anni – scrivono dalle pagine social della società sportiva dilettantistica del A.C. MONTESARCHIO 1950 – deceduto a seguito di un incidente stradale dopo una giornata di lavoro. non ci sono parole per descrivere ciò che si prova. La Società nella persona del Presidente Tommaso d’Ambrosio, i Dirigenti tutti, lo Staff Tecnico, tutti i tesserati della 1° Squadra e del Settore Giovanile, i collaboratori sono vicini alla Famiglia Bracco di San Martino V.C. per la perdita del caro Gianmarco“.