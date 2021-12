0 Facebook Fa un incidente, ragazzo di 20 anni esce dall’auto: cade dal pozzo e annega Cronaca 12 Dicembre 2021 13:41 Di redazione 1'

Sembra surreale ma realmente è accaduto. Un ragazzo di vent’anni, Federico Pellini, è uscito dall’auto dopo aver fatto un incidente ed è caduto in un pozzo di 4 metri. Qui il ragazzo è morto annegato ed è stato estratto cadavere dai Vigili del Fuoco.

La tragedia è avvenuta a Toano, sull’Appennino reggiano, dove il ragazzo sarebbe uscito fuori strada con la sua Fiat Panda per finire poi in una vasca di contenimento delle acque scoperta. Federico sarebbe dunque caduto nella cisterna annegando. Era di rientro da una serata con amici e i genitori, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorsi in mattinata. I Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto del ragazzo e hanno così pensato di cercare nel pozzo, trovando di fatto il cadavere del giovane.

Il ragazzo era molto conosciuto nel paese. Lavorava alla Latteria e in pizzeria. Abitava con la sua famiglia e aveva tre sorelle.