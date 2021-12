0 Facebook Esplosione Ravanusa, intera famiglia si salva: “Se mio marito non avesse insistito saremo morti tutti” Cronaca 13 Dicembre 2021 14:07 Di redazione 2'

Un’intera famiglia è riuscita a salvarsi dall’esplosione avvenuta a Ravanusa grazie a una cena al ristorante. A raccontarlo è una donna di 35 anni in un’intervista al Messaggero. La signora, mostrando le foto della casa completamente distrutta, ha spiegato che è solo grazie all’insistenza del marito che quella sera sono usciti con la famiglia.

Famiglia si salva dall’esplosione di Ravanusa

Ha spiegato che lei non sarebbe voluta uscire: “Pensare che io a quella cena in un ristorante a Mazzarino, un paese qui vicino, neppure volevo andarci. Se mio marito non avesse insistito oggi forse saremmo tutti morti. Anche i miei tre figli. Non ci voglio pensare”.

La 35enne ha spiegato che lei era stanca e non voleva uscire, ma il marito ha insistito e alla fine ha deciso di andare al ristorante portando anche i loro figli che sono piccoli. Arrivati nel locale, il marito ha ricevuto una telefonata: “Al ristorante avevamo avuto appena il tempo per mostrare il Green pass, quando è arrivata una telefonata a mio marito, lo hanno avvertito che c’era stata l’esplosione. È sbiancato, non l’avevo mai visto così. Lui è uscito nel parcheggio del ristorante, io l’ho raggiunto. Mi ha detto cosa era successo, proprio a fianco a casa nostra. Agli edifici dei nostri vicini. Ma anche a una parte della nostra abitazione. Ho subito pensato: se non fossimo usciti per andare al ristorante, saremmo stati nella sala. Non ci saremmo salvati. Non si sarebbero salvati i nostri figli. Loro sono rimasti ammutoliti, scioccati. Adesso siamo fuori di casa. Ci hanno lasciato entrare qualche minuto per recuperare alcune cose. Chissà quando potremo tornare“.

La sua famiglia, come tante altre, ha perso la casa. Ora sono a casa del cognato: “Ci ha ospitato mio cognato, ci sta aiutando a portare via qualcosa. Ma per i bambini non è facile“.