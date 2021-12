0 Facebook Incidente in moto, Raffaele Cipro muore a 20 anni dopo mesi di agonia Cronaca 9 Dicembre 2021 21:12 Di redazione 1'

La famiglia non aveva abbandonato la speranza che potesse risvegliarsi, così da maggio non ha mai lasciato il suo capezzale. Purtroppo Raffaele Cipro non ce l’ha fatta, è morto a 20 anni dopo mesi di agonia.

Dolore per la morte di Raffaele Cipro

Lo scorso maggio era rimasto coinvolto in un grave incidente a bordo della sua moto, in via San Girolamo ad Aversa. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Trasportato d’urgenza al Moscati di Aversa, da lì era stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, dove era stato sottoposto a un delicato intervento volto a ridurgli il trauma cranico riportato in seguito allo schianto.

Ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, purtroppo non ha più aperto gli occhi. La notizia della morte di Raffaele Cipro si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Molti i messaggi di cordoglio in ricordo del ventenne.