Tragico schianto a Grumo Nevano: Raffale Guarino muore sul colpo a 21 anni Cronaca 12 Dicembre 2021 09:52

Tragico incidente nella notte a Grumo Nevano, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via San Domenico.

Tragico schianto a Grumo Nevano: Raffale Guarino morto

L’auto sulla quale si trovava il giovane è finita fuori strada e poi contro il muro di cinta di un’abitazione. Sulla vettura la giovane vittima, Raffaele Guarino, che è morta sul colpo.

L’automobile è stata sequestrata mentre il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma che è stata trasportata al Polcilino di Napoli per esami autoptici. I Carabinieri indagano per ricostruire. la dinamica dello schianto mortale.