LDA canta ad Amici il divorzio tra la mamma e papà Gigi: "Ogni mio pianto l'ha ascoltato il cielo, un Natale con loro il più bello" Spettacolo 12 Dicembre 2021

Una puntata emozionante ad Amici di Maria De Filippi dove LDA, Luca D’Alessio, ha cantato una canzone sulla separazione e il divorzio tra papà Gigi e la mamma, Carmela Barbato. Nella gara della cover Luca ha aggiunto una barre e ha scelto Un attimo ancora de i Gemelli DiVersi.

Maria De Filippi ha raccontato il brano presentando il ricordo più caro del ragazzo: un Natale passato accanto alla mamma e al papà:

“È stato il regalo più grande che potessi ricevere. […] Mettere d’accordo due persone che per tanti motivi si sono separati non è facile. Due genitori fantastici che non cambierei mai, per nulla al mondo”. Nelle sue parole si legge il desiderio di volere una famiglia normale e un Natale con entrambi.

Sul divorzio ha detto: “Mi ha tolto tanto, ma sono sereno. Ogni mio pianto lo ha ascoltato il cielo”. “Non è leggerissimo come un argomento. Può essere tutto fraintendibile. Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino piccolo, quando sei bambino vedi mamma e papà come i tuoi genitori. Quando cresci li vedi come persone che fanno scelte per il bene di tutti”.