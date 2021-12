0 Facebook LDA ed Elena sempre più vicini ad Amici, si stuzzicano sul letto: “Amicizia a prima vista” Spettacolo 2 Dicembre 2021 09:37 Di redazione 2'

Sembra che fosse già tutto scritto, dopo la domanda di Maria De Filippi in puntata LDA ed Elena appaiono sempre più vicini. Il loro ‘rapporto speciale’ è stato mostrato nel Day Time ed effettivamente che tra i due ci sia una certa sintonia è ormai evidente.

Elena ed LDA sempre più vicini ad Amici

Dopo aver chiarito che si erano già conosciuti prima dell’ingresso di Elena, i due ‘amici’ sembra che trascorrano molto tempo assieme in casetta. La coppia era seduta sul letto di Luca quando ha iniziato a intonare una canzone del figlio di Gigi D’Alessio: “Amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare”. Il giovane napoletano nel cantarla ha indicato Elena. Poi il ragazzo quando l’amica gli ha detto di aver capito che sta spingendo con la produzione per farla entrare nella scuola, ha detto: “Ti voglio bene in amicizia“.

Una puntualizzazione ripetuta più volte che lascerebbe sottendere tutt’atro. Tant’è che anche Elena ha sottolineato l’aspetto: “Amicizia a prima vista la nostra, come due amici”. Poi ha domandato a LDA perché lo stesse ribadendo più volte e lui ha risposto: “Per farti sapere“. Una serie di botta e risposta che al pubblico sono apparsi più come un gioco di stuzzicamenti. Che tra i due ci sia un certo legame se n’è accorta anche Virginia che era in stanza con loro e ha preferito allontanarsi per non essere ‘la terza incomoda’.

Il flirt tra i due è sempre più evidente, sempre nel Day Time è stata mostrata un’altra scena in cui il figlio di Gigi D’Alessio dice ad Elena: “Quando esco a fumare mi segui“. In un secondo momento è lui ad avvicinarsi : “Ti mancavo troppo e sei tornato, ammettilo a te stesso. Non ci fare l’abitudine. Sei pericoloso. Perché sì, non si dice. Fai troppe domande”. Poi c’è stato uno scambio di baci sulla guancia e il giovane ha così commentato: “Finché restano baci sulla guancia sono in amicizia”. Insomma pare proprio che tra i due la scintilla sia scoccata, bisognerà solo vedere quando si lasceranno andare.