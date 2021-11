0 Facebook Gigi D’Alessio interviene in difesa del figlio LDA ad Amici, attaccato: “Ciao io sono il papà di LDA” Spettacolo 21 Novembre 2021 18:58 Di redazione 2'

LDA, Luca D’Alessio, figlio dell’omonimo cantante, è stato duramente attaccato nella diretta di Amici di domenica 21 novembre. Anna Pettinelli, che non tiene a genio il rapper, ha assegnato a lui un brano di Bjork e poi gli ha assegnato zero.

Tra polemiche che non sono mancate, e attacchi forti, come quello di Maria de Filippi, è arrivato l’apprezzamento di Gigi D’Alessio che su Instagram ha replicato: “Ciao sono il papà di LDA!”.

Gigi D’Alessio difende LDA ad Amici

Il brano, coverizzato da LDA, non è piaciuto all’insegnante che ha detto: “L’idea di questa canzone non è tua, ma è stato fatto un dissing organizzato con Rudy Zerbi”. Per questo motivo la Pettinelli ha deciso di dare un “non classificato” all’esibizione di LDA che ha detto :”Mi dispiace andare in sfida per uno ‘zero’. Non mi sento da ‘zero’, mai nella vita mi sento da ‘zero’. Non voglio che diventi presunzione, però io ho la consapevolezza di quello che ho fatto qui e di quello che ho studiato una settimana. Per me è una follia”. A quel punto la richiesta di Albe di andare in sfida al posto dell’amico e l’attacco della padrona di casa.