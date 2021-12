0 Facebook “Ma lei è ricercato?”: la scoperta degli agenti nei controlli per il ‘Green Pass’ a Napoli Mercato Pendino 10 Dicembre 2021 13:53 Di redazione 1'

Proseguono i controlli sul Green Pass a Napoli, da parte di Polizia e Carabinieri, all’esterno delle stazioni della metro e delle fermate dei bus. Ma proprio in questo frangente, oltre alle multe per il non possesso del lasciapassare sanitario, le forze dell’ordine scoprono anche altri tipi di reati e “furbetti”.

La scoperta

E’ il caso di quello che è successo nel pomeriggio di ieri nella centralissima via Marina. Quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, intenti ad effettuare i controlli sui mezzi pubblici, come prevede la disposizione ministeriale entrata in vigore lo sorso 6 dicembre, hanno scoperto un uomo – grazie agli accertamenti per il contrasto al Covid-19 – che risultava addirittura “ricercato” dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Velletri cui era sottoposto per il reato di rapina. Il 24enne, che risultava essere persino irregolare sul territorio nazionale, è stato direttamente arrestato dai poliziotti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.