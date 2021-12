0 Facebook Paura per il fidanzato di Belen: “In ospedale per dieci giorni”, cosa è successo ad Antonino Spinalbese? Spettacolo 10 Dicembre 2021 13:54 Di redazione 1'

Antonino Spinalbese sta male. Il fidanzato, o ex, di Belen Rodriguez è stato vittima di un incidente e solo oggi ha raccontato qualche dettaglio in più in merito alla vicenda.

L’hairstylist dei vip ha pubblicato delle stories su Instagram in cui mostra il letto dell’ospedale in cui è stato ricoverato e aggiunge parole per medici e infermieri: “Dieci giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, mi avete fatto sentire come a casa”.

Il ragazzo pubblica solo lo scatto senza aggiungere altro nè fare riferimenti a Belen e alla figlia, Luna Marì.