0 Facebook Napoli, i dettagli del capodanno al Plebiscito. Ma De Luca ‘minaccia’: “Pronte le ordinanze” Capodanno in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli ha dato il via al progetto per la festa (covid permettendo). Lo stop del Governatore Cronaca 2 Dicembre 2021 14:39 Di redazione 3'

La Regione dà, la Regione toglie. Così potrebbe essere per il prossimo capodanno. Sarà infatti Palazzo Santa Lucia a finanziare il progetto che il Comune di Napoli presenterà per la festa in piazza del Plebiscito. E sarà il Presidente della Campania Vincenzo De Luca a determinarne lo svolgimento.

Di sicuro, se il rischio covid si dimostrerà concreto, De Luca è pronto a fermare tutti gli eventi con delle specifiche ordinanze. Come riportato da La Repubblica, protagonista dell’iniziativa sarà l’ispirazione al docu musical ‘Passione‘ dell’attore e regista John Turturro.

Capodanno in piazza del Plebiscito

Uno spettacolo che dovrebbe coinvolgere i massimi esponenti della musica e canzone napoletana. Questi i costi: 300 mila euro totali, di cui – come pubblicato sul quotidiano – “70 mila serviranno per animare il Natale nelle dieci Municipalità con concerti gospel, burattini“. Per lo show a piazza del Plebiscito ne sono stati stanziati 230mila.

Per ora non sono previsti i fuochi d’artificio, i costi sarebbero troppo elevati considerate anche le spese previste per le attrezzature ‘a misura di coronavirus‘ (tra sedie, recinzioni, controlli). Possibile l’ipotesi festa da seduti, con 5 – 6mila posti da riservare in piazza.

Capodanno in piazza del Plebiscito: le dichiarazioni di De Luca

“Feste in piazza a Capodanno? Io sono assolutamente convinto che sarebbe meglio evitare occasioni di diffusione del contagio. Valuterò nei prossimi giorni, in base all’andamento dell’epidemia, le decisioni da prendere“. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a Napoli questa mattina a margine della presentazione della stagione invernale del Festival di Ravello.

“Ovviamente si può fare una valutazione di tipo diverso – aggiunge il governatore -: le feste in piazze possono limitare le feste al chiuso. Ma io sono convinto che non è così e avremo le feste in piazza e quelle al chiuso. La serata di Capodanno non si ferma a mezzanotte. Io sono dell’opinione – prosegue – di evitare occasioni di diffusione del contagio anche perché la notte di Capodanno vorrei sapere chi è in grado di fare i controlli delle mascherine e del green pass. È del tutto evidente che non è possibile controllare nulla. Non vorrei che per un’occasione di una festa dovessimo pagare un prezzo pesante nei mesi successivi“, ha spiegato De Luca.

Il Governatore si affida, “al senso di responsabilità che le singole amministrazioni in ogni territorio dovranno avere“. “Questo salvo l’esplosione di un’emergenza drammatica di contagio. In quel caso – chiosa il Presidente della Campania – io faccio le ordinanze che sono vincolanti per tutti“.