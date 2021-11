0 Facebook Super Green Pass dal 6 dicembre, tutte le regole per il Natale: cosa cambia in tutte le regioni Politica 24 Novembre 2021 19:04 Di redazione 2'

“Rafforziamo il Green pass per evitare chiusure e riduzioni di capienza o altre restrizioni”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Il Super Green pass, come comunicato dal premier Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri in conferenza stampa, sarà valido dal 6 dicembre. Il provvedimento è stato varato all’unanimità nonostante la Lega avesse inizialmente avanzato qualche dubbio. Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate.

Il Green pass “base”, ovvero quello valido fino ad ora con il solo tampone, sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale: lo spiegano fonti di governo.

Le regole del Super green pass:

– Introdotto dal 6/12 il green pass “rafforzato”: si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;

– la validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi;

– dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;

– il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;

– l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”;

– ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”; – vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;

– richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12;

– rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.