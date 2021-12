0 Facebook Belen e Antonino, il disastro di Natale: a Napoli per dicembre, la decisione della Rodriguez è chiara Spettacolo 10 Dicembre 2021 11:12 Di redazione 1'

Belen e Antonino più lontani che mai. Nonostante il settimanale di Chi abbia pubblicato degli scatti dei due che passeggiavano per Milano mano nella mano, e nonostante la Rodriguez abbia detto ai paparazzi che lei e Spinalbese non si sono mai lasciati, i fatti dimostrano tutt’altro.

L’argentina è stata in vacanza con la famiglia per il ponte dell’Immacolata sul lago Maggiore con i figli, ma senza il compagno. In questi giorni, attraverso le stories su Instagram dei due, abbiamo visto che Belen è a Milano da sola con Santiago e Luna Marì mentre Antonino è a Napoli.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il disastro di Natale

Una prova significativa annuncia il disastro di Natale. La conduttrice ha pubblicato la foto degli addobbi natalizi in casa a Milano. Sotto al camino ci sono tre cuscini con i nomi ricamati: Belen, Santiago e Luna. Niente Antonino. Nel frattempo il ragazzo ha pubblicato la stories di familiari che addobbano un albero di Natale e gli scrivono che lo stanno aspettando. Insomma i due si sono detti addio, pare abbastanza chiaro!