0 Facebook Luna Marì e la foto del pannolino sotto accusa, Belen risponde: “Capita di fare figure del genere” Spettacolo 8 Dicembre 2021 12:20 Di redazione 2'

Aveva scatenato l’attacco sui social un’immagine della piccola Luna Marì condivisa da Belen Rodriguez. La show girl nella mattinata di venerdì aveva condiviso una foto della figlia appena sveglia, ma un dettaglio aveva suscitato l’ira degli utenti.

Il pannolino di Luna Marì scatena la polemica

Dallo scatto, infatti, si vedeva un pannolino molto sporco. In tanti avevano attaccato la show girl. Da una parte c’è chi l’ha accusata di non essersi accorta del ‘problemino della bambina’, dall’altra chi l’ha criticata accusandola di pensare prima alle foto e poi alla pulizia della piccola. Insomma l’immagine di Luna Marì era stata letteralmente bersagliata. Non è tardata ad arrivare la risposta di Belen Rodriguez.

La risposta si Belen Rodriguez

La show girl, infatti, non ci ha pensato due volte a rispondere a questa polemica. In una delle sue storie ha pubblicato l’immagine ‘incriminata’ e ha scritto: “Molti di voi penseranno Photoshop…Ma purtroppo o per fortuna crescendo i figli senza tate, capita a volte di fare figure di m….”.

Un commento ironico che aspira a far tacere tutti gli attacchi delle ultime ore ricevute. Belen ha sempre spiegato che lei preferisce non avere tate che le diano una mano, ha voluto crescere i suoi figli in famiglia, proprio come i genitori hanno fatto con lei e i fratelli. Ad aiutarla ci sono i suoi inseparabili genitori che vivono nel suo stesso palazzo a Milano.