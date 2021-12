0 Facebook Rubato il ‘Bambin Gesù’ del presepe della chiesa: vergogna nel Napoletano Grumo Nevano 10 Dicembre 2021 09:15 Di redazione 1'

Un episodio increscioso quello che si è verificato nelle scorse ore nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Grumo Nevano, comune del Napoletano, dove è stata rubata la statuetta del Bambin Gesù.

Insieme al “bambinello” sono state anche trafugate alcune “palline di Natale”. Il tutto si è verificato, come se non bastasse, durante le celebrazioni per la festa dell’Immacolata, tenute dal parroco don Raffaele Pagano.

La denuncia

“Ma non avete vergogna – scrivono dalla pagina social della parrocchia – di rubare una semplice pallina, un bambinello. Ripetiamo chiedete è vi sarà dato gratuitamente senza fare una brutta figura. Ci sono le telecamere. Vediamo tutto”.