Belen Rodriguez dice addio ad Antonino e sull'ex marito rivela: "Ho lasciato Stefano De Martino, lui non voleva" Spettacolo 7 Dicembre 2021

Come è finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? la showgirl argentina e il conduttore napoletano si sono detti addio dopo il primo lockdown. Dopo essere tornati insieme i due si sono lasciati in maniera definitiva, ma non hanno mai chiarito le cause della separazione. Pare che non andassero d’accordo, ma solo oggi emergerebbero i dettagli.

Sui social, Deianira Marzano, l’influencer esperta in gossip ha condiviso una stories in cui parla proprio di questa situazione. Nel post spiega che la Rodriguez avrebbe spiegato i motivi della rottura con i napoletano e avrebbe anche confermato la fine della relazione con Antonino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino perché si sono lasciati?

“Belen settimane fa era ad una festa nel Napoletano insieme anche ad altri personaggi noti come Livio Cori, Anna Tatangelo ecc.– e riferiva sia che la sua storia d’amore con Stefano era finita perché lei voleva un altro figlio, e lui no… ed anche che con Antonino era finita, cause non specificate.”