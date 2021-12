0 Facebook Napoli, si sente male e sviene all’asilo: bimbo salvato dalle insegnanti Bimbo salvato da un malore all'asilo a Napoli. Il provvidenziale intervento delle insegnanti. Il piccolo ha perso i sensi in classe Scuola 10 Dicembre 2021 12:02 Di redazione 2'

A turno gli hanno praticato un massaggio cardiaco che probabilmente gli ha salvato la vita e che di sicuro gli ha fatto riprendere i sensi dopo che si era accasciato al suolo. Una storia a lieto fine svoltasi ieri nell’istituto Eugenio Montale di viale della Resistenza, a Scampia, periferia di Napoli.

Bimbo salvato da un malore all’asilo a Napoli

Protagonista involontario un bimbo di tre anni colto da malore nella sua classe d’asilo, subito soccorso dalla sua insegnante e da altre tre colleghe in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. A raccontare la vicenda sono oggi alcuni organi di informazione campani.

Appena il bimbo si è sentito male sono stati fatti uscire dall’aula i suoi compagni ed è stato chiamato il 118, ma nel frattempo le insegnanti sono entrate in azione, non sentendo il polso del piccolo e temendo fosse in corso un arresto cardiaco.

Bimbo salvato da un malore all’asilo a Napoli: i soccorsi

Tutti gli anni le docenti della scuola Montale seguono lezioni di aggiornamento sul primo soccorso e anche sull’uso del defibrillatore di cui l’istituto è dotato. In questo caso hanno messo in pratica quanto appreso, e dopo il loro massaggio cardiaco il bimbo ha ripreso conoscenza, prima dell’arrivo dell’ambulanza. Ricoverato nell’ospedale pediatrico Santobono, ora sta bene.