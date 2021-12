0 Facebook Donna investita nel Napoletano, l’appello dei vigili: “Non ha i documenti, aiutateci a trovare i familiari” Pozzuoli 9 Dicembre 2021 18:15 Di redazione 2'

Non ha i documenti con se ne tantomeno altri oggetti che la farebbero rendere riconoscibile così i vigili lanciano l’sos alla cittadinanza postando un paio di orecchini ed un mazzo di chiavi che aveva con se la donna. Questo l’epilogo di un brutto incidente stradale, consumatosi questa mattina in via Cicerone al Rione Toiano a di Pozzuoli, dove ad avere la peggio è stata una donna sulla cinquantina. La stessa è ricoverata, al momento, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

L’appelo dei vigili: “Aiutateci a sapere chi è”

A lanciare l’Sos sono stati gli stessi vigili della polizia municipale del comune flegreo, fornendo anche alcuni preziosi dettagli sulla donna. “Capelli biondi – spiegano gli agenti – statura media, non aveva nessun tipo di documento ed è ricoverata presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Con sé aveva un mazzo di chiavi e degli orecchini, come da foto allegate“. “Chiunque – insistono i vigili – potesse fornire notizie per risalire alle generalità della donna è pregato di mettersi in contatto con la sala operativa della polizia municipale al numero 0818551891“.

Gli oggetti che aveva con se la donna al momento dell’incidente